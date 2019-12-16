В Украине для получения паспорта не будут требовать выйти из другого гражданства, – глава ГМС

В Украине конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится, но для получения украинского паспорта предполагается отменить требование о выходе из иного гражданства. Об этом заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, первый шаг в этом направлении уже сделан – это президентский законопроект № 2590, который подан на рассмотрение в Верховную Раду. «Этот документ, вероятно, еще предстоит обсуждать в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом», – отметил Соколюк.

Также глава ГМС подчеркнул, что сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но уже понятны некоторые моменты. Так, в Украине сохранится конституционная норма о «едином гражданстве», но предполагается отмена требования о выходе из иного гражданства для получения украинского паспорта.

«Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор», – пояснил он.

Кроме того, Максим Соколюк добавил, что если государство хочет интегрировать новых граждан в украинское общество, то должна быть сертифицированная проверка знания истории и украинского языка. «Нужны курсы, которые будут выдавать сертификат государственного образца. Потому что сейчас формально такое требование есть, но на практике приносят справки из какой-то школы о том, что лицо знает украинский язык на достаточном уровне для общения. А когда проводим проверку, то выясняется, что школа этой справки не выдавала, нигде ее не регистрировали, а человек вообще украинского не понимает», – сказал он.

Соколюк добавил, что кроме проверки знаний истории и языка необходимо ввести присягу. «Сейчас присяги гражданина Украины нет! Поэтому это наше предложение, и оно нашло отражение в президентском проект изменений в закон о гражданстве. Если вы являетесь гражданином Украины от рождения, то, вероятно, присягу принимать не нужно. А если лицо принимает украинское гражданство по другим статьям, в том числе для тех, у кого это уже не первое гражданство, это – очень нужная процедура», – уточнил глава ведомства.

По его мнению, за нарушение присяги можно наказать, в том числе и лишением гражданства.