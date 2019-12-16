В Лисичанске перевернулся грузовик (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) на горе Попова, сегодня, 16 декабря, перевернулся грузовик. Машина ехала из Запорожья на Лисичанский желатиновый завод. Об этом сообщил начальник сектора обработки материалов ДТП управления патрульной полиции Луганщины Роман Санжаров.

По его словам, из-за плохой видимости водитель не отреагировал на поворот. «Грузовой автомобиль с полуприцепом на крутом спуске на закруглении дороги на перекрестке улицы Машиностроительной и горы Попова съехал в кювет и опрокинулся. Вследствие ДТП водитель автомобиля 1986 года рождения получил телесные повреждения», – сказал Санжаров.

Как сообщил заведующий станции «скорой помощи» Дмитрий Киселев, когда на место ДТП приехали медики, пострадавший водитель был в сознании. «Была задействована одна медицинская бригада. Состояние средней тяжести с переходом в тяжелое. Политравма в результате ДТП. Был доставлен в приемное отделение больницы им. Титова», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»