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В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев

16.12.19 15:24
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В Украине по состоянию на сегодня, 16 декабря, учтены 1 млн 430 тыс. 111 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 9 декабря в Украине были учтены 1 млн 428 тыс. 919 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 192 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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