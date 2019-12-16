В «ЛНР» на пожаре погибла супружеская пара

В неподконтрольном украинским властям поселке Семейкино (Краснодонский р-н, Луганская обл.) во время пожара погибла семейная пара. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», о пожаре во флигеле на ул. Почтовой 14 декабря в 23:48 сообщил случайный очевидец. К моменту, когда на место прибыли сотрудники «МЧС», строение было полностью охвачено пламенем. Когда пожар удалось локализовать, в одной из комнат в месте расположения кровати были обнаружены тела хозяев – 70-летней женщины и 63-летнего мужчины.

Загорание ликвидировано в 03:35. Уничтожен флигель площадью 48 кв. м.

«О погибших, со слов родных и близких, известно, что это была обычная семья пенсионеров без пагубных привычек. Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки», – уверяют в «МЧС».