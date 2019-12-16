Горняки проведут предупредительную акцию протеста, – Волынец

Горняки и шахтерские семьи, независимые профсоюзники проведут предупредительную акцию протеста у зданий Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, акция пройдет в среду, 18 декабря. Часть горняков едет в Киев. Параллельно в этот день пройдут акции с митингами, шествиями в шахтерских городах и поселках. Две смены горняков не выйдут в забои, на шахтах будет приостановлена добыча угля.

По информации председателя НПГУ, горняки будут протестовать против нарушения трудового законодательства, накопления долгов по зарплате, распродажи украинской земли. А также за достойный труд, будущее угольной отрасли и энергетическую безопасность государства.

«Местные советы шахтерских городов продолжают направлять на имя президента Украины обращение с требованием не допустить уничтожения угольной отрасли и обеспечить энергетическую безопасность Украины», – добавил Волынец.