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Горняки проведут предупредительную акцию протеста, – Волынец

16.12.19 16:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Горняки и шахтерские семьи, независимые профсоюзники проведут предупредительную акцию протеста у зданий Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, акция пройдет в среду, 18 декабря. Часть горняков едет в Киев. Параллельно в этот день пройдут акции с митингами, шествиями в шахтерских городах и поселках. Две смены горняков не выйдут в забои, на шахтах будет приостановлена добыча угля.

По информации председателя НПГУ, горняки будут протестовать против нарушения трудового законодательства, накопления долгов по зарплате, распродажи украинской земли. А также за достойный труд, будущее угольной отрасли и энергетическую безопасность государства.

«Местные советы шахтерских городов продолжают направлять на имя президента Украины обращение с требованием не допустить уничтожения угольной отрасли и обеспечить энергетическую безопасность Украины», – добавил Волынец.

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