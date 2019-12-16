Стал известен соперник «Шахтера» в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщила пресс-служба ФК «Шахтер».

«16 декабря в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. "Шахтер" на этой стадии турнира встретился с "Бенфикой" (Португалия). Первый матч "горняки" проведут на своем поле 20 февраля, ответный – 27 февраля на выезде», – говорится в сообщении.

Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» завершил первую часть сезона с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя в чемпионате. Футболисты и тренеры ушли в отпуск