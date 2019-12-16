На двух КПВВ Донбасса установили информационные щиты для путешествующих (Фото)

В Донецкой области перед контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» установили новые щиты с информацией для путешествующих. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Дополнительные информационные щиты размещены для комфортного пересечения линии разграничения. В частности, на них содержится информация о порядке предоставления документов и о запретах, которые действуют в режимной зоне, чтобы «обезопасить граждан от совершения правонарушений по незнанию». Также в очередной раз размещено напоминание об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностным лицам в КПВВ.

Пограничники призывают граждан быть внимательными – знакомиться со сведениями на информационных щитах. «А также – осознавать и не совершать попыток предоставить деньги за ускорение пропуска, пересечение линии разграничения с недействительными документами или без них и т. п.», – уточняется сообщении.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.