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Финансирование по программе соцэкономразвития больше всего урезали в Донецкой области, – Лубинец

16.12.19 17:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Финансирование по Программе социально-экономического развития больше всего урезали в Донецкой области. Об этом сегодня, 16 декабря, во время заседания Согласительного совета Верховной Рады Украины сообщил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пользуясь случаем, что есть представитель Кабмина, хочу сказать, что ко мне, как главе Комитета, обратились мэры городов и руководители районов по поводу программы социально-экономического развития. Они проанализировали и сделали такой вывод, что больше всего средств урезали именно в Донецкой области», – сказал во время выступления Лубинец.

Как сообщалось ранее, 28 ноября коллегия Донецкой областной государственной администрации утвердила проект бюджета на 2020 год и прогнозы бюджетов 2021 и 2022 годов.

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