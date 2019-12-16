Представители «Л-ДНР» в Минске встречались с депутатом Бундестага

В Минске прошла неформальная встреча представителей временно неподконтрольных украинскому правительству, отдельных районов районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», депутата ПАСЕ Ульриха Эме, сообщает белорусское издание «Naviny.by».

«Мы провели первый неформальный разговор тут, в Минске. Я об этом разговоре проинформировал посла Украины. Мы, представители партии "Альтернатива для Германии", хотели бы выступить честными посредниками, и мы будем информировать, и немецкие, и украинские ведомства о том, что произошло и о планируемых разговорах», – говорится в заявлении, которое процитировало белорусское агентство «Белпан».

Немецкий депутат выразил надежду, что «в ближайшие месяцы благодаря таким встречам сможем сделать значительные шаги в направлении мира» на Донбассе. «Я буду вести переговоры и с украинской стороной, потому что вопрос перемирия предполагают наличие двух сторон», – сказал немецкий политик.

Эме объяснил, что в Совете Европы он выдвинул инициативу налаживания переговоров между «ДНР» и «ЛНР» и Украиной, а также хочет дать возможность Донецку и Луганску изложить в Совете Европы свою позицию.

Депутат ПАСЕ считает, что в переговорах между Германией, Францией, Россией и Украиной «отсутствует очень важный участник – отдельные районы Донецкой и Луганской областей», а инициатива по их привлечения к переговорному процессу также обсуждалась внутри фракции «Альтернатива для Германии», заявил Эме .

Представитель «ЛНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Владислав Дейнего заявил, что белорусский МИД был проинформирован о его переговорах с немецким депутатом.

В то же время посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил в комментарии «Радио Свобода», что его и посольство об этой встрече никто не информировал. По его словам, депутаты Бундестага свободны в своем поведении и не исключено, что Эме перед выездом мог сообщить в посольство Украины в Берлине, но не в Минске, предположил Кизим. «Но если бы нас проинформировали, и я бы общался с этим депутатом, то я бы выступил с протестом: мы против таких встреч, которые в определенной степени легитимизируют незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые "ЛНР" и "ДНР". Все переговоры должны проходить в рамках Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря. Сейчас мы выясняем обстоятельства встречи через МИД, и я хочу пообщаться с послом Германии в Беларуси», – заявил Игорь Кизим.

В МИД Беларуси информации об этой встрече пока нет. Представитель ведомства Анатолий Глаз заявил изданию, что, возможно, комментарий будет позже.