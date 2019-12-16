Пенсионный возраст: Почему повышают только женщинам

Пенсии в Украине из-за пенсионной реформы уже в 2021-м году смогут получить по возрасту только те женщины, которые достигли 60-ти лет. Такой постепенный переход с 55 до 60-ти начался в 2011-м году. Комментарий по этому поводу дала заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко «Народной правде».

Недавно комитетом Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов было рекомендовано отклонить возможность выхода на заслуженный отдых женщинам с 55 лет при наличии страхового стажа в 30 лет

По словам Ирины Ковпашко, такое решение было обусловлено необходимостью обеспечения в Украине гендерного равенства. Ведь выходя в 55 лет, женщины имели меньше стаж, что сказывалось на размере пенсионных выплат. Такой жесткой реформой государство, якобы, смогло обеспечить женщинам более высокие пенсии.

Ковпашко также уточнила, кто может выйти на пенсию досрочно. Существует такие категории: работающие во вредных и тяжелых условиях (шахтеры, работники химпрома и другие); женщины, родившие пять и больше детей и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста, женщины, родившие и воспитавшие детей с инвалидностью, военнослужащие – участники боевых действий. Для таких категорий минимальный пенсионный возраст составит 50 лет.