Раненые и убитые: В ОБСЕ назвали число жертв войны на Донбассе в 2019 году

На Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 145 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 16 декабря.

«СММ подтвердила информацию об одной жертве среди гражданского населения: женщина получила огнестрельное ранение грудной клетки и открытый перелом левой руки, когда 25 ноября вместе со своим 20-месячным сыном, пребывавшем в коляске, шла по мосту в Марьинке. Инцидент произошел на расстоянии примерно 1 км от линии соприкосновения. С начала 2019 года количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения составляет 145 людей: 18 погибших и 127 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 25 ноября по 8 декабря Миссия зафиксировала примерно 8 900 нарушений режима прекращения огня, в том числе приблизительно 1 600 взрывов, которые были сосредоточены преимущественно в четырех горячих точках в Донецкой области. В предыдущем двухнедельном периоде было зафиксировано 12 900 нарушений режима прекращения огня, в то числе около 3 300 взрывов.

Напомним, по данным Миссии ООН по правам человека в Украине, с 16 августа по 15 ноября 2019 года в результате боевых действий на Донбассе пострадали более 40 гражданских лиц по обе стороны линии разграничения, а с начала года – более 160. За период с середины апреля 2014 года, когда вспыхнул конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии разграничения составляет 3 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек.