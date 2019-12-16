Мины и неразорвавшиеся боеприпасы угрожают людям, пересекающим линию разграничения на Донбассе, – ОБСЕ

Наличие противотанковых мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов значительно ограничивает свободу передвижения гражданского населения, особенно на правительственных контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и соответствующих неподконтрольных правительству блокпостах, которые гражданским лицам приходится проходить для пересечения линии разграничения на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Влияние мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов на гражданское население в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Так, по данным СММ, дороги, ведущие к КПВВ и соответствующим блокпостам, загрязнены минами и НРБ. Например, в период 4-11 мая 2019 года Миссия обнаружила более 3 тыс. противотранспортных мин возле подконтрольного правительству Пищевика, в 200 м на запад от КПВВ «Гнутово».

Согласно отчету, Березовое и Марьинка – две из наиболее загрязненных минами зон в подконтрольных правительству районах. Оба населенных пункта находятся в Донецкой области. Березовое находится примерно в 3 км от линии разграничения и в 500 м от автодороги H20, ведущей к КПВВ возле Новотроицкого, а Марьинка, в которой проживает около 9 тыс. жителей, находится на линии разграничения и всего в 1 км от КПВВ «Марьинка».

«Александровка и Оленовка – также сильно загрязненные минами районы, расположенные возле неподконтрольных правительству блокпостов "Кременец" и "Оленовка". Возле КПВВ и соответствующих блокпостов вооруженных формирований СММ фиксировала предупредительные знаки о минной опасности, однако необходимо провести дополнительную работу по демаркации опасных участков, в частности, около пунктов пропуска в коридорах между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, где доступ к базовой инфраструктуре и медпунктам ограничен. В случае если мирные жители получат ранения от взрыва мин или других взрывоопасных предметов в этих местах, на их эвакуацию в ближайший пункт пропуска или блокпост, где им может быть оказана первая помощь, может уйти очень много времени», – говорится в отчете.

Кроме того, в Миссии сообщают, что в течение отчетного периода в результате взрывов мин или взрывоопасных предметов в коридорах между КПВВ и соответствующими блокпостами пострадало четыре мирных жителя.

Также отмечается, мины и другие взрывоопасные предметы продолжают находиться на дорогах, которыми ежедневно пользуются тысячи гражданских лиц. «Украинские власти и вооруженные формирования должны выполнить свои обязательства по очистке этих районов и повышению безопасности гражданского населения, пересекающего линию соприкосновения», – отмечается в отчете.

* В тематическом отчете описывается влияние этих предметов на гражданское население и повседневную жизнь мирных жителей в период с 1 января 2018 по 31 октября 2019 года. Представленные в этом отчете данные основаны на непосредственных наблюдениях Миссии и учитывают информацию от гражданских лиц, с которыми наблюдатели встречались во время патрулирования в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей, а также принимаются во внимание материалы фиксации с помощью технических средств мониторинга СММ, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).