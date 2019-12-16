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На блок-посту «Богатырь» правоохранители изъяли наркотики

16.12.19 17:56
Фото: Волновахский отдел полиции Донецкой области
Фото: Волновахский отдел полиции Донецкой области

Во время несения службы на блок-посту «Богатырь» в Волновахском райне (Донецкая обл.) сотрудники полиции дважды изымали наркотики. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Так, правоохранители остановили автомобиль за рулем которого находился 38-летний мужчина, житель пгт Покровское Днепропетровской области. В салоне его автомобиля полицейские обнаружили медицинские шприцы с предположительно наркотическим жидкостью. Мужчина объяснял, что «находка» ему не принадлежит, а также не смог объяснить, откуда они появились в его машине.

В этот же день правоохранителями был остановлен еще один автомобиль под управлением 28-летнего жителя города Селидово Донецкой области, у которого полицейские обнаружили сверток с марихуаной.

По указанным фактам открыто 2 уголовных производства по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

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