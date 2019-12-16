В МИД отреагировали на информацию о привлечении «ЛДНР» к нормандским переговорам

В министерстве иностранных дел Украины осудили любые контакты с представителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении МИД.

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми "республиками" на временно оккупированных территориях Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не влияют на достижение мира, а наоборот, являются вредными – такими, что направлены на легитимацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом», – говорится в сообщении.

Также в МИД рассказали, как должна выглядеть формула мира на Донбассе, которую, в том числе, поддерживает Германия.

«Формула установления мира в Украине очень проста – вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине», – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что любые провокации апологетов агрессивной политики РФ воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с «Л-ДНР».