Компенсация за разрушенное войной жилье: Украина в 2020 году впервые профинансирует программу

В Украине на следующий 2020 год заложено 40 млн грн бюджетных средств на программу по возмещению ущерба за разрушенное вооруженным конфликтом жилье на Донбассе. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в интервью «Укринформ».

По ее словам, сегодня Украина уже сама способна решать насущные гуманитарные проблемы. «Скажем, на следующий год мы впервые будем финансировать программу по возмещению за разрушенное жилье. На это заложено 40 млн гривен бюджетных средств. Ранее компенсация выплачивалась только за счет международных организаций. Хотим развивать потенциал людей, живущих в прифронтовой зоне – поощряем открытие собственного дела, переобучение, занимаемся вопросами психосоциальной адаптации. Развиваем центры устойчивости для населения, проживающего в той зоне. Мы меняем философию. Стараемся отойти от патерналистского отношения государства к людям, которые пострадали в результате российской агрессии. Нам нужно, чтобы они становились финансово независимыми», – сказала Коляда.

Министр уточнила, что также уже многое сделано для облегчения доступа жителей с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса к административным услугам, упрощен пропуск через линию разграничения.

«Наша задача – улучшить инвестиционный климат в прифронтовой зоне. Хотя это не только работа министерства, которое я возглавляю», – добавила Коляда.

Также глава МинВВОТ рассказала, что было обсуждение с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) плана гуманитарной помощи на следующий год. Ее объемы пока только формируются. «В прошлом году нам должно было поступить 160 млн долларов, однако из-за финансовых проблем в самой Организации Объединенных Наций мы получили только половину от этой суммы. Но сейчас мы меняем наши подходы. Мы хотим отойти от, так сказать, ургентной помощи – к поддержке проектов развития. Поэтому коррелируем это с нашими международными партнерами», – объяснила Оксана Коляда.