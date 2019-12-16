В Мариуполе хотят внедрить систему блокчейнов для электронной очереди в детсады и школы

В Мариуполе проходят тренинги для представителей департамента образования, учреждений дошкольного и среднего образования. Тема встреч – «Имплементация BLOCKCHAIN решений – инновационные очереди в детские сады и школы для Мариуполь SMART CITY». Проект реализуется в рамках программы «Демократическое управление в Восточной Украине» при поддержке USAID, передает пресс-служба горсовета.

Учителям и воспитателям презентовали систему блокчейнов «Bloqly». Она позволит мариупольцам децентрализовано добавлять своих детей в очередь в детские сады и первые классы школ. Это дает возможность прозрачно воспользоваться правом очереди, а блокчейн исключает подмену или уничтожение данных. За шесть дней тренинга 150 сотрудников департамента образования пройдут теоретическое и практическое обучение по работе с системой.

«Наша команда разработала и сертифицировала собственный блокчейн «Bloqly». В нем мы учли все недостатки конкурентных продуктов и особенности работы государственных и коммерческих структур. Система уже признана лучшим решением в сфере SMART CITY в Украине за 2019 год. Разработка помогает объединить инновации с безопасностью и высокой продуктивностью», – отметила руководитель по развитию системы «Bloqly» Наталья Снежкова.

Как сообщалось ранее, USAID запускает новую программу в Украине с бюджетом $ 10 миллионов