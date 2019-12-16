Энергетический комитет Рады провалил законопроект о добровольном снижении «зеленого» тарифа

Энергетический комитет ВР, который возглавляет Андрей Герус, провалил компромиссный законопроект № 2543 относительно добровольного снижения «зеленого» тарифа, который поддерживают иностранные инвесторы и представители дипломатического корпуса. Об этом написала народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

«Мой законопроект относительно добровольного сокращения зеленого тарифа, согласованный с инвесторами, международными бизнес-ассоциациями, посольствами стран-инвесторов, экспертами, не прошел комитет Андрея Геруса по ТЭК и ЖКХ. Не хватило одного голоса. К сожалению, мой коллега Андрей не хочет слышать ни одного голоса, кроме собственного», – написала Буймистер.

По ее мнению, решение комитета является негативным сигналом для инвесторов и свидетельствует о стремлении отдельных лиц уничтожить отрасль возобновляемой энергетики в Украине.

«Какой сигнал услышали сегодня в Осло, Берлине или Вене, те кто инвестировал или присматривался к Украине? Мне кажется, что кто-то хочет похоронить отрасль возобновляемой энергетики и импортировать электроэнергию и уголь из известных стран. Так будет легче, но не долго», – отметила Буймистер.

Депутат подчеркнула, что законопроект № 2543 является компромиссным вариантом, на который согласились инвесторы, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. И пообещала добиваться его принятия до конца текущего года. «Ибо за этим стоит вопрос, в какой стране будут жить наши дети, чем они будут дышать и найдется хоть один сумасшедший, кто привезет в Украину деньги, если компромисс будет проигнорирован», – написала Буймистер.

Позже она отметила, что попытки власти добиться ретроспективного снижение «зеленого» тарифа в одностороннем порядке приведет к многочисленным судебным искам инвесторов, и государство вынуждено будет выплачивать им компенсацию. «Общий объем инвестиций в эту отрасль составляет более 9 млрд долл. США. Поэтому максимальный объем – это до 100% размера этих инвестиций. Плюс штрафные санкции и т .д., которые бизнес будет в любом случае выдвигать. И не забываем, что сопровождение таких процессов по совершенно разным юрисдикциям, так как инвесторы из разных стран, оно еще потянет за собой миллионы, а то и десятки миллионов затрат страны на юридическое сопровождение», – сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что в таком случае потери понесет не только государство, но и все украинцы, которые в конечном счете заплатят за несоблюдение Украиной обязательств перед инвесторами. «Платить, во-первых, будет тот, кто проиграл. Но в нашем случае мы понимаем, что в проигрыше будет украинское государство. И как результат, заплатят за это украинские граждане и потребители», – отметила Буймистер.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. Реструктуризация по законопроекту № 2543 позволит госпредприятию «Гарантированный покупатель» экономить до 2,5 млрд грн в год.

Послы Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, в котором призывают добиться на законодательном уровне компромисса в вопросе «зеленых» тарифов для сохранения инвестпривлекательности Украины.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря законопроект № 2543 не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции «Слуга народа».