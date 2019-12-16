Две общины Луганщины получат современные мобильные ЦПАУ от ЕС и ООН

В Северодонецке состоится торжественная передача двух современных мобильных центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) Беловодской и перспективной Кременской ОТГ, организованная в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира (UN RPP) и финансирования Европейского Союза. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

«Новые мобильные ЦПАУ расширят территорию предоставления административных услуг для населения двух общин Луганской области, а также будут способствовать продолжению имплементации реформы по децентрализации власти на востоке Украины. В то же время, в пределах программных целей Программы ООН по восстановлению и развитию мира, предусмотрено продолжение процессов развития общин в вопросах создания интегрированных систем предоставления административных услуг, подтвержденное торжественной передачей первых двух автомобилей, из запланированной серии мобильных ЦПАУ для востока Украины», – говорится в сообщении.

Мобильный ЦПАУ – это транспортное средство, в котором будут предоставляться административные услуги, а также предусмотренные рабочие места для специалистов пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты и тому подобное. Его главной задачей является приближение услуг к людям, которые находятся на значительном расстоянии от стационарных ЦПАУ и жителей территорий вдоль линии соприкосновения. Автомобиль имеет 2 рабочих места администраторов, оборудованных компьютерной техникой и программным обеспечением; 2 мобильных кейса – мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита; видеонаблюдение; GPS навигация; 3 вида автономного отопления, вентиляцию, кондиционер, 2 вида искусственного освещения; дизель-генератор и туалетную комнату с горячей и холодной водой.

Стоимость двух машин вместе с компьютерным оборудованием составляет более 110 000 долларов США. Всего для Луганщины предусмотрена закупка 3 мобильных ЦПАУ для Луганской области за средства Европейского Союза и 5 мобильных ЦПАУ за счет правительства Канады.

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают одиннадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии.