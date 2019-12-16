На Донбассе увеличится количество радиостанций

В Луганской области общее количество радиостанций увеличивается до 23. В Донецкой области сейчас работают уже 33 радиостанции. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook

По его словам, вскоре 2 новые местные украинские радиостанции начнут вещать в Луганской области – в Счастье и Кременной. «В течение 2014-2019 годов Национальный совет не только привлекал к вещанию в Донецкой, Луганской и Херсонской областях новые общенациональные сетевые радиостанции и телеканалы, но и помогал создавать новых местных вещателей. Поскольку местное вещание – ключ к эффективной коммуникации с нашими гражданами, проживающими на подконтрольных и неподконтрольных территориях», – написал Костинский.

Так, в Донецкой области поддержали создание:

Тризуб ФМ / Tryzub FM (2017);

Свободное радио (Вільне радіо) (2018);

Радио Дружковка (2018).

В Луганской области:

49 параллель (2017);

Говорит радио Сватово (2018).

Костинский уточнил, что сейчас к местным вещателям, работающим на границе с временно неподконтрольными украинской власти территориями, присоединились две новые луганские радиостанции:

Говорит Кременная (Говорить Кремінна);

Донбасс Онлайн.

По информации Костинского, 14 ноября КП «Региональная ТРК «КТВ-ПЛЮС» победила в конкурсе на частоту 99,2 МГц в Кременной.

А на прошлой неделе компания «ТРК «Донбас онлайн» из Северодонецка победила в конкурсе Национального совета на частоту 104,4 МГц в Счастье.

«Итак, в ближайшие месяцы еще две местные радиостанции начнут вещание на востоке страны. Надеюсь, со временем они последуют примеру местных радиостанций RadioM (Славянск, Донецкая обл.) и 49 параллель (Кременная, Луганская обл.), которые взяли курс на построение региональных сетей», – подытожил Сергей Костинский.

Напомним, ранее Костинский сообщал, что цифровой сигнал украинских телеканалов, вещающих из Горняка (Донецкая обл.), охватывает часть временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.

Также сообщалось, что на Донбассе каждая вторая песня на радио звучит на украинском языке.