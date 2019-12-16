Суд отправил константиновских «Бонни и Клайда» за решетку

В Донецкой области судом осужден 25-летний мужчина и 32-летняя женщина, которые увидели смысл своей жизни в завладении чужим имуществом путем совершения дерзких разбойных нападений. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Суд исследовал, что в марте 2018 года житель Константиновки, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, пытался похитить из частного домовладения металлолом, но правоохранители помешали ему довести свой умысел до конца.



Через три месяца он обокрал другой дом, завладев имуществом собственников на сумму 9 342 грн, а впоследствии уже вместе со своей, также ранее судимой за корыстные преступления, подругой, будучи навеселе, напали на 62-летнюю женщину, которую тайком сопровождали к дачному дому. Злоумышленница 8 раз ударила потерпевшую стеклянной бутылкой по голове, а ее спутник толкнул женщину на землю. Завладев кошельком с денежными средствами в размере 675 грн, нападавшие скрылись.



За совершение преступления женщину приговорили к 8 годам лишения свободы, а мужчину отправили за решетку на 8 лет и 5 месяцев с конфискацией имущества.