В Донецкой области представили завершающий этап программы по развитию местного самоуправления

Сегодня, 16 декабря, в Краматорске состоялось заседание региональной рабочей группы по сопровождению Практического руководства по организации эффективной финансовой деятельности органов местного самоуправления в условиях децентрализации, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В этом году была проведена большая работа. Сегодня с целью подведения итогов ознакомимся с пособием, которое уже является готовым продуктом. Хочу также поблагодарить представителей Программы развития ООН в решении ключевых вопросов при создании Практического пособия», – отметил председатель областной рабочей группы по разработке Практического руководства по организации эффективной финансовой деятельности органов местного самоуправления в условиях децентрализации Вадим Филашкин.

Во время мероприятия представили и обсудили завершенные части пособия «Моделирование эффективной финансовой деятельности органов местного самоуправления ОТГ в условиях децентрализации. Консолидированный подход».

«Управленцы, которые будут привлечены к обучению и получат определенные знания, навыки и умения на соответствующих тренингах по усвоению всей информации, приведенной в руководстве, будут знать, как менять жизнь к лучшему в своих общинах», – подчеркнула специалистка по фискальной децентрализации Программы ООН по восстановлению и развития мира Наталья Осипенко.

Также присутствующим представили VI Модуль «Модель внедрения гендерно ориентированного подхода в бюджетном процессе на местном уровне». По завершению заседания рабочая группа обсудила аспекты имплементации Моделей и планирования дальнейшей работы в течение 2020 года.