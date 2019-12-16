В Луганской области в госсобственность вернули 10,5 га земли

В Луганской области по иску прокуратуры прекращено незаконное использование и возвращен в распоряжение государства земельный участок стоимостью 310 тыс. грн. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Благодаря принятым Старобельской местной прокуратурой мерам и во исполнение решения Хозяйственного суда Луганской области в распоряжение государства возвращен земельный участок площадью 10,5 га, который предоставлялся в постоянное пользование для расширения фермерского хозяйства», – говорится в сообщении.

Прокуратура настаивала на том, что право постоянного пользования землей, которое давалось основателю фермерского хозяйства, прекратилось со смертью лица и не входит в состав наследства. Поэтому фермерское хозяйство с мая 2011 года пользовалось землей без надлежащих правовых оснований. Указанная участок расположен на территории Веселовского сельского совета Старобельского района Луганской области, его стоимость составляет 310 тыс. грн.

Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. Возвращение земельного участка в распоряжение государства подтверждается соответствующим актом приема-передачи.