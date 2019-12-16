На Донетчине более 6,5 тысяч пешеходов получили штраф за нарушение ПДД

С начала 2019 года правоохранители Донецкой области выписали 6 тыс. 503 административных протокола за переход дороги в неустановленном месте. Из них 923 постановления выписали пешеходам Бахмута (до переименования – Артемовск). Об этом говорится в ответе полиции Донетчины на информационный запрос, сегодня, 16 декабря, передает «Вільне радіо».

Так, в период с начала января и до 4 декабря полицейские оштрафовали пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте минимум на 330 тыс. грн. Только в Бахмуте пешеходы подарили в фонд государства почти 50 тыс. грн.

Также в полиции сообщили, что за указанный период было зарегистрировано 19 ДТП с пострадавшими пешеходами, которые перебегали дорогу там, где нельзя. В таких ДТП в этом году из-за собственной неосторожности погибли 2 пешехода.

Как отмечается, переход дороги в неустановленном месте наказывается по статье «Нарушение правил дорожного движения». Минимальный штраф – 51 грн. Но если пешеход решил перебежать дорогу во второй раз, то штраф увеличивается. Если человек был пьян или создал аварийную ситуацию на дороге – штраф увеличивается до 170 грн.

Пешеходы могут переходить дорогу только по «зебре», там, где есть светофоры для пешеходов, наземном и подземном переходе.

Напомним, пешеходы, оказавшиеся виновниками ДТП, теперь обязаны отвечать материально за свои действия – такое решение вынес на днях Верховный суд Украины. По мнению правоведов, это обещает революцию в судах и на дорогах, главным итогом которой может стать снижение количества ДТП по вине пешеходов.