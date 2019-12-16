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Обшарпанные стены, грязь, и вонь: Полицейские оказали помощь 7-месячному мальчику

16.12.19 21:34
Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области

Обшарпанные стены квартиры, грязь, и вонь – в таких условиях находился младенец в Краматорске на улице Быкова. Полицейские поместили больного и заброшенного ребенка в местную больницу. ОБ этом сегодня, 16 декабря, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«На днях в службу по делам детей Краматорского городского совета поступило сообщение от соседей о том, что их 35-летняя соседка употребляет алкогольные напитки и ненадлежащим образом ухаживает за своим маленьким сыном. Специалисты службы по делам детей совместно с инспектором ювенальной превенции Краматорского отдела полиции немедленно провели проверку по сообщению. Груды грязной одежды, хлам, неприятный запах и антисанитария – именно в таких условиях находился младенец. Чтобы спасти жизнь и здоровье ребенка, было принято решение о помещении его в местную больницу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних трех дней мать не появлялась ни в социальной службе по делам детей, ни в больнице, чтобы забрать ребенка домой, но вышла на телефонную связь.

В отношении нее составлен административный протокол, предусмотренный ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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