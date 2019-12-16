В Госдепе обсудили дальнейшие шаги после «нормандского саммита»

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой следующие шаги после саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Госдепа.

Отмечается, что заместитель госсекретаря подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

«Заместитель госсекретаря Хейл и вице-премьер Кулеба также обсудили последующие шаги после саммита в нормандском формате 9 декабря и важность дальнейшего прогресса в порядке реформ для обеспечения успеха Украины», – говорится в сообщении.