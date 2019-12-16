На Донетчине митинговали горняки госшахты (Видео)

Сегодня, 16 декабря, в Украинске (Донецкая обл.) митинговали горняки государственной шахты «Украина». Они обеспокоены, мол, узнали, что их рудник вскоре могут закрыть. В городе живет около 10 тысяч человек. Населенный пункт расположен неподалеку от линии разграничения.

Большинство местных работают на шахте. По их словам, уже не один год этот госрудник находится на грани банкротства. «Вложите денежку и шахта заработает. Задержка полтора месяца, зарплата 10 тысяч, молодежь не будет здесь жить», – говорит работник шахты Юрий.

Также работники жалуются, что если и платят, то минимум. Поэтому вышли на митинг, чтобы привлечь внимание к таким проблемам. «Надо кормить детей. Как шахтер идет в лаву и не может поесть? Детям не можешь купить что-то в школу или в садик», – сказала сотрудница шахты Светлана.

Люди уверяют, что если рудник не будут финансировать, то его закроют. Тогда без работы останется большинство жителей. «Шахту нельзя закрывать, вымрет город. Запасов угля у нас еще не на один год», – объяснил работник шахты Игорь.

Люди массово выезжают из города из-за материальных затруднений. «Не платят зарплату по 3 месяца, четыре, у молодых дети, семьи. Едут на Польшу, едут на Чехию», – говорит работник шахты Анатолий.

Кроме того, специалисты уверены, что если добывать уголь здесь не будут, то это приведет к экологической катастрофе. «Затопление шахты поведет за собой техногенную катастрофу. Когда начнут затапливаться горные выработки, начнет подниматься уровень воды, будут вытеснять рудничную атмосферу на поверхность», – пояснил главный инженер шахты «Украина» Андрей Куропятник.

Когда-то богатый шахтерский городок сейчас медленно умирает: многоэтажки стоят полупустые, инфраструктура разрушена. «Квартиры пустуют, жителей мало осталось в городе, выезжают массово на работу на других предприятиях», – сказал местный житель Григорий Боровик.

Митингующие убеждены, что, если предприятие заработает на полную, то заживет и Украинск. Работники шахты просят у правительства средства на разработку новых лав и оборудование. «Первый вопрос – это реализация горной массы нашей, запуск фабрики, чтобы можно ее перерабатывать и, конечно, финансирование», – сообщил директор шахты «Украина» Сергей Вахула.

Для этого нужны сотни миллионов гривен. Эти средства руководство шахты будет требовать до конца года. Если денег не дадут, горняки будут митинговать и дальше.

Напомним, 18 декабря горняки и шахтерские семьи, независимые профсоюзники проведут предупредительную акцию протеста у зданий Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

Источник: ТК «Донбасс»