Танцоры на колясках из Славянска забрали призовые места на чемпионате мира (Видео)

Спортсмены на колясках из Славянска (Донецкая обл.) Снежана и Владимир Керничные завоевали призовые места на чемпионате мира. Соревнования проходили в городе Бонн (Германия) и собрали около 50 участников из 26 стран.

С чемпионата пара привезли 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Сейчас Снежана и Владимир снова на занятиях, потому что соревнования уже расписаны на год вперед. По словам тренера чемпионов Елены Харченко, чтобы быть первым в параденс-спорте, нужно иметь большую выносливость. «Это синхронность движения по коляске, это синхронность рук, синхронность поворотов, синхронность головы, корпуса, и обязательно все должно быть музыкально. Заполнение каждого кусочка музыки движением, плечом, рукой, кистью. Это все фиксируется, все смотрится», – объяснила тренер по танцам на колясках.

Серебро завоевал номер в соревнованиях пар в категории «комби». Кандидат в мастера спорта Игорь Боженко танцует со Снежаной два года. Он же и волонтер, потому что во время перелетов ему, в частности, приходится отвечать за багаж. Парень признается, что танцы на колясках сложнее обычных, однако, занятия с такой партнершей более захватывают и развивают. «Больше с ней идти на контакт, больше связи и поддержки давать больше. Это сложно очень, но ты в душе ощущаешь это приятное ощущение, когда ты помогаешь другому», – сказал он.

Пара Керничных ценит независимость. На тренировку ездят за рулем собственной машины. Владимир всегда по-джентльменски подает первым руку и открывает Снежане двери. И все же, как и в любом спорте от мозолей и травм здесь никто не застрахован.

По словам Снежаны, только так, если бороться с собственным страхом и болью, можно стать первым. «Это все очень тяжело, очень. Эти тренировки, когда перед соревнованиями мы 2 недели сидим в Киеве, занимаемся по 5 часов. Даже когда выходишь на паркет, не думаешь о том, чтобы занять какое-то место. Просто выходишь и танцуешь в свое удовольствие, получаешь кайф», – поделилась она.

На паркете и по жизни пара уже 12 лет вместе. Благодаря танцам Снежана с Владимиром смогли осуществить все, о чем когда-то мечтали. «Мы первоначально мечтали стать чемпионами Украины – как бы стали чемпионами Украины. Потом мечтали стать чемпионами мира – добились своей цели. Хотели свое собственное жилье – то же самое. Мы как бы хотим показать, что мы равные люди со всеми здоровыми», – рассказал Владимир Керничный.

И все же у Керничных есть еще одно заветное желание. Стать участниками паралимпийских игр в Париже.

Источник: ТК «Донбасс»