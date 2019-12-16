«Это что, рабовладельческий строй?»: В Торецке горнякам одной из шахт не платят зарплату (Видео)

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) горнякам шахты имени Святой Матроны с лета не выплачивают зарплату. По словам работников, наблюдать за беспределом они уже не могут. С руководством трудовому коллективу удалось связаться только когда о проблеме узнали журналисты.

Шахта располагается на окраине города. Начальник участка проходческих работ шахты Дмитрий Баленко условиями труда возмущен. Говорит, что сейчас предприятие больше напоминает полулегальную копанку. «Шахтой назвать-то сложно, если не производится никакая защита населения – работников предприятия. Ни со стороны материальной, ни взносы, ни пенсии, регрессы люди не могут свои добить. То есть, как бы, если с тобой что-то случается, тебя просто оставляют один на один с твоими вопросами», – сказал он.

По словам горняков, запасов угля здесь достаточно. И спрос есть – потому что склады пусты. Однако шахтеры утверждают, что уголь приходится рубить руками, ведь комбайнов нет. К тому же работникам зарплату не выдают с лета. «Обещания нам только дают. Сначала сказали недельку посидите, неделю посидели – потом еще две недели. Потом месяц, сказали. И вот непонятно, будет шахта работать, постоянно эти задержки начались», – говорит забойщик шахты Дмитрий Стариченко.

Директор шахты Михаил Копин отмечает, что не знает, когда будут деньги. Предлагает обращаться к владельцам. «Они полномочны в этом вопросе. Денежные финансовые вопросы. Вопрос по заработной плате будете задавать сейчас непосредственным руководителям», – заявил он.

С представителем владельца шахты связались с помощью видеосвязи. Мужчина извинялся, мол, денег нет. От этого люди возмутились еще больше. «То есть мы все рабы? Мы вам зарабатываем деньги, у вас деньги есть. А вы, ребята, крепитесь. Это что, рабовладельческий строй? Что мне сегодня прийти и рассказать моим детям? Когда они начнут жрать? Скажите, пожалуйста! Этот вопрос интересует абсолютно всех», – сказала машинист подъемника шахты Святой Матроны Елена Гришина.

Руководство пообещало исправить ситуацию. «Деньги по погашению зарплаты ожидаются, как и оповещалось ранее, 20 числа. Ну, 24-го. Потому что 20 – пятница. Ну, а все дальнейшие планы будем доводить», – сообщил представитель владельца шахты Святой Матроны Андрей Куликов.

Но работников беспокоил и другой вопрос. По их словам, предприятие не платит взносы в Пенсионный фонд. Таким образом, людям не засчитывается страховой стаж, который влияет на размер пенсии. «Все это называется – незаконная трудовая эксплуатация. То, как работодатель поступает с вами. Мы сюда подключим прокуратуру, чтобы она занималась. Я сразу отсюда напрямую позвоню областному прокурору», – сказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Как утверждает правозащитник, невыплата заработной платы – это уголовное преступление и обещает помочь шахтерам отстоять права. К расследованию обещает привлечь центральный офис Государственной службы по труду.

Источник: ТК «Донбасс»