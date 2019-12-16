Приковал цепью к кровати: На Луганщине суд вынес приговор отчиму за издевательства над ребенком

В Сватовском районе (Луганская обл.) отчима, который издевался над малолетним ребенком, приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, Сватовский районный суд признал жителя села Травневое Сватовского района виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, в июне 2018 года мужчина, который ранее был неоднократно судим за преступления против свободы, жизни и здоровья, пытал своего 11-летнего пасынка, нанося многочисленные травмы ребенку. Издеваясь над мальчиком, отчим накинул ему на шею металлическую цепь и привязал навесным замком к постели. О происходящем стало известно после звонка ребенка в полицию.

«Лишь после исследования судом всех доказательств, подтверждающих виновность обвиняемого, последний признал свою вину в совершении уголовных преступлений и извинился перед потерпевшим и его матерью», – говорится в сообщении.