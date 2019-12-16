На Донбассе дети вынуждены ходить в школу по заминированной тропинке, – глава Минветеранов в ООН

В прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей проживают более 100 тыс. детей. С 2014 года от мин погибло 7 детей. Об этом сегодня, 16 декабря, рассказала Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время своего доклада на пленарном заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает пресс-служба ведомства.

Коляда продемонстрировала фотографии, которые показывают жизнь в прифронтовой зоне и на неподконтрольной украинским властям территории. Она рассказала, что 10 детей из неподконтрольного села Старомарьевка ежедневно добираются до школы в подконтрольном Украине селе Гранитном (Донецкая обл.).

«Ежедневно 10 детей из оккупированного села Старомарьевка добираются до школы в контролируемом украинской властью селе Гранитном. 4 километра по заминированной тропинке и полуразрушенной кладке. Это происходит настолько регулярно, что приложение google-карты проложило соответствующий маршрут», – сказала Оксана Коляда.

Она отметила, что такая ситуация, к сожалению, не единична в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей, где проживает более 100 тыс. украинских детей. С 2014 года от мин погибло 7 детей, были травмированы 29 детей.

«Наша общая задача, чтобы дети Украины, всего мира никогда не сталкивались с реалиями войны, не изучали виды мин, а веселились и наслаждались жизнью», – сказала глава Минветеранов.