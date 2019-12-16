Украина должна контролировать импорт электроэнергии из России, – европейский эксперт

Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической евроинтеграции Украины. Свои беспокойство народные депутаты озвучили на профильном комитете Верховной Рады во время презентации европейскими коллегами результатов интеграции Украины в ЕС. Иностранные партнеры также напомнили, что когда страна выбрала европейское направление, – автоматически взяла курс на энергонезависимость. Поэтому советуют, контролировать количество импортируемой энергии из России, чтобы дешевый свет не стал платформой для политических манипуляций, передает телеканал «Украина».

«Или власть в лице правительства, Кабмина, премьер-министра и [главы энергетического комитета ВР Андрея] Геруса, который у нас практически директор этого энергетического рынка. Или они понимают реальные шаги имплементации и нашей интеграции. Или они для себя нарисовали другой вариант», – сказал народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Вы с Российской Федерацией почти в состоянии войны. И вам нужно быть осторожными. Но при этом, импорт выгоден для потребителей, так как электроэнергия дешевле. Поэтому политические деятели должны взвешивать эти два фактора и контролировать эту электроэнергию», – считает директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач.