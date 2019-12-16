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Украина должна контролировать импорт электроэнергии из России, – европейский эксперт

16.12.19 20:47
Скриншот видео ТК «Украина»
Скриншот видео ТК «Украина»

Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической евроинтеграции Украины. Свои беспокойство народные депутаты озвучили на профильном комитете Верховной Рады во время презентации европейскими коллегами результатов интеграции Украины в ЕС. Иностранные партнеры также напомнили, что когда страна выбрала европейское направление, – автоматически взяла курс на энергонезависимость. Поэтому советуют, контролировать количество импортируемой энергии из России, чтобы дешевый свет не стал платформой для политических манипуляций, передает телеканал «Украина».

«Или власть в лице правительства, Кабмина, премьер-министра и [главы энергетического комитета ВР Андрея] Геруса, который у нас практически директор этого энергетического рынка. Или они понимают реальные шаги имплементации и нашей интеграции. Или они для себя нарисовали другой вариант», – сказал народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Вы с Российской Федерацией почти в состоянии войны. И вам нужно быть осторожными. Но при этом, импорт выгоден для потребителей, так как электроэнергия дешевле. Поэтому политические деятели должны взвешивать эти два фактора и контролировать эту электроэнергию», – считает директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач.

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