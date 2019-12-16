За время конфликта на Донбассе погибли 13 тыс. граждан Украины, – глава Минветеранов в ООН

В Украине за время вооруженного конфликта погибли более 13 тыс. граждан страны, среди которых 172 ребенка. О гуманитарных проблемах на Донбассе, вызванных российской агрессией, сегодня, 16 декабря, рассказала Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время своего доклада на пленарном заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минветеранов напомнила о тех потерях, которые понесла Украина за время военного конфликта. «2 075 дней в моей стране продолжается вооруженная агрессия Российской Федерации. За это время, по официальным данным ООН погибло более 13 тыс. граждан Украины, из них 3 345 мирных жителей, 172 – дети. Среди погибших также 298 иностранных граждан, пассажиров рейса МН-17 "Малайзийских авиалиний", сбитого ракетой российской ПЗРК Бук», – сказала Коляда.

По ее словам, благодаря сотрудничеству с международными партнерами, удается решать наиболее актуальные базовые потребности людей, которые вынуждены жить на временно неподконтрольной территории Украины.

«Сейчас я убеждена, что пришло время для постепенного, но решительного перехода от принципов ургентного гуманитарного реагирования к эффективным программам развития», – заявила министр.