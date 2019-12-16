Спят на улице, едят с помойки: Как в Мариуполе зимой выживают бездомные (Видео)

В Мариуполе, несмотря на то, что морозов еще не было, замерзли около 20 бездомных. Только за минувшие выходные госпитализировали 13 человек. Поэтому неравнодушные горожане самостоятельно организуют для людей обеды, а чиновники открыли пункты обогрева.

Так, на бульваре Шевченко каждую субботу собираются бездомные – волонтеры привозят им еду. Как рассказал Михаил Зюков, раньше он жил на Правом берегу, но от старого дома остались руины. Так он и оказался на улице. О том, что на бульваре раздают еду, узнал от знакомых.

Волонтер Ольга Михайликова вместе с неравнодушными мариупольцами уже третий месяц организует такие обеды. «Мы не можем всем купить дома, квартиры, машины. Но мы не обеднеем от того, если будем давать хоть кусок хлеба. Сейчас, чтоб накормить данное количество людей, хватает 500 грн», – говорит Ольга.

Однако, бездомные не только голодают, но и мерзнут. В Мариуполе почти ежедневно госпитализируют бездомных с переохлаждением. В минувшие выходные в областную больницу привезли 13 пациентов. Медики рассказывают, что асоциальные люди часто остаются в больнице на месяц.

«Не обязательно этот пациент болен, скорее по социальным показаниям. Но мы должны человеку сказать – нет, и он опять должен идти на улицу. Проблема действительно есть, она, к сожалению, не решается на данный момент», – отметил заведующий терапевтическим отделением областной больницы интенсивного лечения Руслан Авербух.

Кроме врачей, бездомными в Мариуполе занимаются и социальные работники. На прошлой неделе в Мариуполе открыли около 20 пунктов обогрева. Где они расположены можно узнать на сайте городского совета. По словам специалистов, больше всего бездомных в Центральном районе.

В специальной комнате, которую обустроили в территориальном центре по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных граждан, можно выпить горячий чай и получить чистую одежду.

«Пока погода нормальная, не сильно холодно, поэтому еще мало людей. Мы работаем с 8:00 до 17:00», – говорит социальный работник Татьяна Сидор.

Такие пункты обогрева работают в каждом районе Мариуполя. Кроме территориальных центров за помощью также можно обратиться в райадминистрации и церкви.

Источник: ТК «Сигма»