Мы стараемся помочь людям с той стороны как-то срастаться назад с Украиной, – Пристайко

Согласование в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) участков разведения сил и средств планируется в текущем году, возможно, уже на следующем заседании 18 декабря. Об этом в интервью «УНИАН» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сделать это нужно максимально быстро. «Даже следующее заседание нас бы устроило», – сказал он.

Министр уточнил, что Украина будет предлагать несколько комбинаций. «У нас есть комбинация из тех участков, которые мы можем развести. Наш опыт подсказывает, что не всегда это совпадает. Мы должны ожидать, что зеркальное разведение состоится и на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому у нас в запасе еще несколько предложений, которые позволят нам маневрировать во время переговоров», – пояснил Пристайко.

«Мы считаем, что желаемым для нас является то место, которое дает, например, дополнительные возможности для пересечения линии контакта. В частности, там, где можно открыть КПВВ, чтобы определенная концентрация населения имела возможность просто пересекать линию разграничения, иметь доступ к медицинским услугам, к банковским услугам, до получения пенсий. Мы стараемся помочь людям с той стороны как-то срастаться назад с Украиной», – отметил глава МИДа.

Он также ответил на вопрос, возможно ли такое разведение у крупных городов, имеющих стратегическое значение, например, у Мариуполя, Авдеевки, или это будет разведение на примере района возле населенного пункта Петровское, где-то в поле? «Петровское было согласовано заранее. Этот вопрос был в планах давно, с 2016 года, и поэтому особо не менялось. На этот раз мы исходим из совершенно иных планов. Здесь не просто переподтверждение и переразведенне – это новые участки разведения. Их мы должны обдумать сами с точки зрения безопасности. И, хотя мы исходим из гуманитарных аспектов, ведущая роль здесь за нашими военными, за Генеральным штабом. Кстати, президент Зеленский предлагал слово "гуманитарный" для окончательного коммюнике после встречи "Нормандского формата". К сожалению, лидеры не согласились назвать эти точки гуманитарными. Впрочем, это наше предложение, которая остается на столе», – сказал Вадим Пристайко.

Напомним, что, по словам Пристайко, на переговорах в Нормандском формате участники договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят увидеть, можно ли рассчитывать на прогресс в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.