В Новогодние праздники за день теряются 30-40 домашних животных, – зооактивисты Мариуполя (Видео)

В Мариуполе за последнее время возросло количество объявлений в соцсетях о пропаже домашних животных, в частности, собак. По словам зоозащитников, в Новогодние дни теряются до 40 животных в день. Некоторые хозяева – не знают к кому обращаться о помощи и сразу паникуют. Однако, есть способы, которые помогут быстрее найти четвероногого любимца.

По словам Натальи, владелицы собаки породы хаски Майи, домашняя любимица от хозяйки никогда не убегала. Девушка считает, это потому, что каждый день гуляет и проходит вместе с собакой до 10 км.

«Минимум 3 часа в день гуляю с ней. Утром и 3 часа вечером. Если я ее выгуливать не буду – конечно она захочет убежать. Это любая собака. Были, конечно, у знакомых случаи, когда убегали собаки. Мой большой совет хозяевам – чипировать животных», – рассказывает Наталья.

Также, мариупольцы советуют владельцам собак отдать четвероногого друга на курсы послушания. На такие тренировки ходил и полуторагодовалый Граф. Его хозяева говорят, что теперь пес может бегать во время прогулки без поводка. К тому же, овчарка ни разу не убегала.

Больше всего «беглецов» зоозащитники находят в праздничные дни, в частности, в Новогоднюю ночь. Ведь громкая музыка и фейерверки пугают животных.

«Новогодняя ночь, 1-2 число – это просто пик, шквал. В день 30-40 потерявшихся животных. По закону любая собака, которая находится на улице без владельца, будь она в ошейнике илм в чем угодно, она считается безнадзорной, то есть подлежит отлову. Возможно, лень выгуливать животное. Поэтому, открывают дверь и собака бежит, гуляет сама», – рассказывает зооактивистка Анастасия Прохорова.

Если четвероногий друг потерялся, то найти его будет легче, если на собаке, например, ошейник с номером телефона владельца.

Так, Ирина Мальовныча шьет такие изделия для собак и котов. Женщина говорит, идея появилась тогда, когда у нее убежал домашний любимец. Стоит этот аксессуар от 250 грн. Стоимость зависит от размера и дизайна. Мастер уверена, такой ошейник скорее поможет отыскать «беглеца».

Не каждый человек вообще решится подойти к большой собаке и посмотреть на жетончик, прочитать, что там написано. А эту вышивку видно издалека. Люди пишут, что они гораздо более уверенно себя чувствуют, спокойно спускают собаку с поводка», – поясняет Ирина.

Но иногда, даже после нескольких лет странствий, собаки возвращаются домой. Четвероногие друзья тоже скучают за своими хозяевами, и очень радуются встрече с ними.

Источник: ТК «Сигма»