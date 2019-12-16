Цена коммуналки: Сколько в Украине тратит семья на коммунальные услуги (Инфографика)

В Украине в декабре потребители получили платежки не только за квартиру, но и за тепло, которое начали подавать в дома в октябре. Несмотря на достаточно теплое окончание осени, суммы к оплате за отопление не радуют. Несмотря на пожелание президента Владимира Зеленского, чтобы коммунальные тарифы были снижены, в этом отопительном сезоне все останется без изменений, передает «Слово і Діло».

Поскольку в каждом регионе стоимость коммуналки отличается, при расчетах того, сколько семья тратит на коммуналку, аналитики за основу взяли декабрьские тарифы, которые действовали в Киеве на протяжении последних 15 лет. Вычисления сделаны исходя из расходов семьи из двух взрослых и одного ребенка на оплату коммунальных услуг для 2-комнатной квартиры площадью 60 кв. м*.

Если исходить из того, что в 2004 году средний совокупный доход на семью из 2 взрослых человек составлял 1 407 грн, то на оплату коммуналки семья тратила 8,9% этого дохода. Под средним доходом подразумевается две средних зарплаты.

В следующем году средний доход повысился до 2 039 грн, поэтому и расходы на коммуналку упали до 6,1%. Но уже с 2006 года, несмотря на то, что средний доход на 2 взрослых вырос до 2 554 грн, расходы на коммуналку подскочили на 84%, а в целом забирали из бюджета семьи уже 9% доходов.

Следующие 2 года расходы на коммуналку росли не так ощутимо за счет роста доходов украинцев. В 2009 году расходы на коммунальные услуги выросли почти вдвое (+ 46%) по сравнению с предыдущим годом, когда из 4 тыс. 466 грн совокупного дохода семьи 7,6% шло на коммуналку.

Еще на четверть выросли расходы на коммунальные услуги в 2011 году, но бесспорный рекорд был в 2014 году, когда суммы в платежках выросли на 126%. Тогда с 8 тыс. грн среднего совокупного дохода почти 1 тыс. грн нужно было отдать за коммунальные услуги (11,9% дохода семьи). В следующем году стоимость комуслуг выросла еще на 76% и составила 16,2% дохода семьи.

Абсолютный рекорд стоимости коммунальных услуг был в 2016 году, когда киевская семья за двухкомнатную квартиру должна была отдать почти четверть своих доходов (3 тыс. 200 грн).

В следующем году тарифы опять выросли, но не так ощутимо (+ 4%), к тому же повысились доходы семьи, поэтому расходы на коммуналку составляли почти 19%. В 2018 году тарифы немного снизились, поэтому и расходы на выплаты тоже упали до 15,5% от доходов семьи.

В 2019 году (по состоянию на 31 октября) за 2-комнатную квартиру в Киеве надо было заплатить в среднем 3 тыс. 815 грн (+ 17%) при условии, что семья получала доход в размере 21 тыс. 454 грн.

Исходя из тех цен на газ, которые утвердило правительство, можно прогнозировать, что в 2020 году (I квартал) за коммунальные услуги (без квартплаты) надо будет отдать 3 тыс. 829 грн, если семья имеет средний доход в размере 21 тыс. 454 грн. В таком случае плата за тепло, потребленный газ, свет и воду будет отнимать от семейного бюджета 17,8%.

Инфографика: «Слово і Діло»

* Относительно потребления коммунальных услуг, взяты средние показатели: электроэнергия – 250 кВт-час в месяц, газ – 12 куб. м в месяц, холодная вода – 7 куб. м в месяц, горячая вода – 8 куб. м в месяц, отопление – 60 кв. м.