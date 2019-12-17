Военные медики помогают мирным жителям на Луганщине (Фото)

В Луганской области военные ввели мобильные медицинские группы для осмотра гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины (СIМIC).

Так, на днях совместная мобильная группа оперативно-тактической группировки «Север» в составе офицеров группы гражданско-военного сотрудничества и военных медиков начала свою деятельность в селе Лопаскино (Новоайдарский р-н). Была предоставлена ​​консультация врачами-специалистами 12 местным жителям в возрасте от 20 до 69 лет. По результатам медицинского осмотра двум местным жителям было рекомендовано оперативное лечение. Также все осмотренные получили необходимые медицинские препараты.

Кроме того, медицинский фонд Лопаскинского фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) был пополнен необходимыми медицинскими препаратами неотложной помощи, сезонными, противопростудными, противовоспалительными и сердечно-сосудистыми медицинскими средствами.

В то же время офицеры группы СIМIC провели информирование местного населения и уточнили насущные потребности жителей прифронтового села.

Фото: СIМIC

«Работу мобильных групп сейчас планируется осуществлять в других населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения», – резюмируется сообщение.