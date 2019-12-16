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Для заммэра Славянска не нашли электронного браслета

16.12.19 22:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Апелляционном суде Донецкой области сегодня, 16 декабря, рассматривалась мера пресечения для заместителя городского головы Славянска (Донецкая обл.) Виктора Воропаева.

Сейчас Виктор Воропаев находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

Суд решил не менять меру пресечения и оставить ее такой же, которую назначил суд первой инстанции.

Виктора Воропаева подозревают в совершении преступлений по посягательству на территориальную целостность Украины и содействию создания террористической организации. Подозрение ему объявили сотрудники СБУ 26 ноября.

По решению суда подозреваемый должен сдать паспорта и на него должны надеть электронный браслет.

В пресс-службе местной полиции сказали, что электронного браслета в Славянске нет и что якобы существует какая-то служба в полиции, которая должна этим заниматься. В пресс-службе сообщили, что когда браслет надевали Нелли Штепе, то это выполняло какое-то подразделение из Харькова. На вопрос, кто должен заниматься электронным браслетом, был ответ: «Возможно, это какой-то полицейский орган, но не непосредственно отдел полиции».

Позвонили на горячую линию МВД. «Полиция должна обеспечить электронный браслет. Начальник должен обратиться в главное управление и оно должно обеспечить электронный браслет», – уточнили в МВД.

Как сообщалось ранее, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Виктору Воропаеву по двум статьям Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. В среду, 27 ноября, в Краматорске ему не смогли избрать меру пресечения, поскольку подозреваемый в суд не явился.

Источник: «Славянские ведомости»

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