Макрон и Меркель показали понимание «красных линий» для Украины, – посол Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает важным фактом то, что во время саммита в «Нормандском формате» в Париже 9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание «красных линий», существующих для Украины. Об этом онсообщил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс. Украина».

«Важным для меня является то, что в Париже и президент Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента Зеленского, как для Украины в целом», – сказал он.

По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе РФ, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров. «Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем – и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты», – отметил посол.

По его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, «формулу Штайнмайера». «Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует прояснения, и они будут предметом дальнейших переговоров», – добавил посол.