Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с РФ, – Гончарук

Цена на газ зимой будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов, сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры с россиянами о новом контракте о транспортировке газа через Украину в Европу. «Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому, какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого», – заявил Гончарук.

Он также подчеркнул, что цена газа для украинцев не вырастет даже в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ. «Но что на самом деле, о каком повышению шла речь в этом сообщении. Речь шла о гарантированной цене, которую получат украинцы. Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена "Нафтогазом"», – добавил он.