RU
Все новости

Луганщина: Как будет работать мобильный сервисный центр МВД в декабре (График)

17.12.19 16:57
Фото: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области
Фото: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области

В Луганской области 18 и 20 декабря будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины. График ближайших выездов опубликовала сегодня, 17 декабря, пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Как отмечается, мобильные сервисные центры (МСЦ) МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Благодаря МCЦ МВД граждане могут получить следующие услуги:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Так, МСЦ будут работать в декабре по следующему графику:

  • 18 декабря – г. Кременная;
  • 20 декабря – пгт Станица Луганская.

Режим работы – с 11:00 до 16:00. С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.

Кроме того, Региональный сервисный центр МВД в Луганской области обнародовал график работы сервисных центров МВД на период зимних праздников (см. инфографику).

Инфографика: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк