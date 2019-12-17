Луганщина: Как будет работать мобильный сервисный центр МВД в декабре (График)

В Луганской области 18 и 20 декабря будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины. График ближайших выездов опубликовала сегодня, 17 декабря, пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Как отмечается, мобильные сервисные центры (МСЦ) МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Благодаря МCЦ МВД граждане могут получить следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Так, МСЦ будут работать в декабре по следующему графику:

18 декабря – г. Кременная;

20 декабря – пгт Станица Луганская.

Режим работы – с 11:00 до 16:00. С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.

Кроме того, Региональный сервисный центр МВД в Луганской области обнародовал график работы сервисных центров МВД на период зимних праздников (см. инфографику).