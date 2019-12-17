В Мариуполе 90-летняя переселенка осталась без пенсии (Видео)

В Мариуполе 91-летняя переселенка Анна Гончар более 2 месяцев живет без пенсии: банк не оформляет пенсионную карту. Женщина жалуется, что срок действия ее электронного удостоверения, на которое получает выплаты, закончился еще в октябре. Однако, новую карту «Ощадбанк» до сих пор не выдал.

Госпожа Анна сейчас живет у своего сына. Пенсия у нее – 2 тыс. грн, но женщина жалуется, что получить ее не может. Поскольку срок действия карты истек. «Карточки меняют. Но мы не можем получить. И ездим все время, уже надоело мне… Если бы не сын, я бы ничего не сделала сама», – рассказывает пенсионерка.

По словам сына пожилой женщины, Алексея Гончара, в «Ощадбанк» они обратились за несколько месяцев до окончания срока действия электронного пенсионного удостоверения. Там заверили, что карта будет выдана вовремя.

«Возил мать на машине, где-то, раз шесть по банкам. После этого сроки все закончились, и уже пенсионное удостоверение стало недействительно. Я обратился в Пенсионный фонд, мне сказали, что у них все в порядке, и нужно обращаться в банк, это зависит от "Ощадбанка"», – говорит Алексей.

Однако, в «Ощадбанке» комментировать эту ситуацию отказались, ссылаясь на то, что не имеют права разглашать информацию о клиентах. Но отметили, что процедура стандартная.

«Они не обращались 2 месяца назад. Это было 7 ноября. Карта вот-вот придет, это нормальная стандартная процедура. Электронное пенсионное удостоверение мы делаем вместе с Пенсионным фондом, и оформляется оно 30-40 дней. Ни о каких двух месяцах речи не идет», – заявил руководитель отделения «Ощадбанка» Максим Чистюхин.

В банке добавили, что в таком случае женщина может получить пенсию в кассе, если предоставит документы. А выдать необходимые карты пообещали до конца текущей недели.

Источник: ТК «Сигма»