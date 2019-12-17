Переговоры с «Л-ДНР»: Политолог рассказал, чего добивается Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что изменения в Минские соглашения могут быть внесены Киевом вместе с «экспертами» из «Л-ДНР». Однако политолог Олег Саакян выразил убеждение, что Украина ни при каких обстоятельствах не согласится на такие условия, передает «Слово і Діло».

Саакян отметил, что по итогам Нормандской встречи Украине удалось навязать вопрос передачи контроля над границей, а российскому лидеру уже несколько раз пришлось на него реагировать.

«Фактически стороны теперь играют в айкидо – каждое из заявлений, которое касается Минских соглашений, будет переводиться на ложный субъект в виде оккупационных администраций. Даже если в Кремле прямо не говорят о том, что нужно сесть за стол переговоров с боевиками, а сводят все якобы к "экспертам", Украина не пойдет на такие условия», – убежден Олег Саакян.

По его словам, таким образом РФ пытается легализировать «ЛНР» и «ДНР» и вывести себя из переговоров, непосредственно как сторону конфликта.

Также, попытки склонить Украину вести переговоры с представителями «Л-ДНР» – это реакция на итоги саммита в Париже, в частности на то, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала Украину. «Соответственно РФ пытается переключить внимание на якобы внутренний конфликт, а не внешнюю агрессию», – пояснил Саакян.

В то же время, эксперт считает, что Минские соглашения нужно каким-то образом менять. Он пояснил, что в документе прописаны даты и сроки, которые давно не актуальны и закреплены границы, которые уже не существуют. То есть, продолжил эксперт, РФ нужно либо передавать Украине Дебальцево либо определять новые линии столкновения, поскольку Украина не будет вносить изменения в Конституцию.

Саакян добавил, что все стороны, кроме РФ, сходятся на том, что невозможно продвижение в политической части без обеспечения безопасности. Эксперт обратил внимание на международные исследования, согласно которым конфликты, в которых вопросы безопасности оставались на последнем месте и шли после политического компонента, заканчивались новыми витками насилия. Политолог подчеркнул, что Россия все понимает и стремится к этому.

По его мнению, в ближайшей перспективе РФ и Украина вряд ли договорятся по вопросу изменения Минского и Нормандского форматов.

«РФ не демонстрирует конструктивности и желания завершить войну. Поэтому эти площадки Кремль будет использовать только для смены форм давления на украинское государство», – резюмировал Олег Саакян.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, что Минские договоренности «не окаменевший документ», и поддержала предложения президента Украины Владимира Зеленского внести в него изменения.