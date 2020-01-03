В прифронтовой Авдеевке выявили сторонника НВФ «ДНР»

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) выявили сторонника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области.

По данным ведомства, полгода 39-летний мужчина «нес службу» в рядах НВФ «ДНР».

«В декабре 2014 года он разочаровался в идеологии "русского мира" и оставил "службу". Как рассказал правоохранителям выявленный боевик, летом 2014 года он подвергся российской пропаганде и присоединился к террористам. Мужчина переехал жить в Донецк и поступил в "спецподразделение "Оплот". Будучи "рядовым", с оружием в руках дежурил на блокпосту, а также охранял админздания», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что через полгода после этого мужчина покинул ряды НВФ «ДНР» и начал вести скрытный образ жизни.

«Все это время бывший боевик жил в оккупированном Донецке и лишь в конце декабря 2019 года вернулся в родную Авдеевку. Сотрудники Авдеевского отделения полиции совместно с сотрудниками контрразведки установили местонахождение бывшего наемника и открыли отношении него уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

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