До войны был атеистом: На передовой боец ВСУ создает иконы (Фото)

На передовых позициях ВСУ, в нескольких сотня метров от неподконтрольного украинским властям Донецка, украинский военный Анатолий создает иконы. Об этом рассказали в пресс-центре штаба ООС.

Бывшему строителю Анатолию вскоре исполнится 59 лет. Несмотря на свой возраст он участвовал в Революции Достоинства, защите Украины в составе добровольческого батальона, а сейчас служит по контракту в ВСУ. Мужчина родом из маленького украинского села, где люди с детства впитывают в себя простые, но такие святые ментальные ценности как верность семье, Родине и защита их в случае необходимости.

«Я – украинец. Казацкому роду нет переводу. Пусть я маленький, но делаю весомый вклад в нашу победу», – отмечает совсем седой младший сержант.

Ночью он несет боевое дежурство на наблюдательных постах, а днем оборудуют окопы и рубит дрова. В свободное же от службы время Анатолий «рисует» иконы.

В изувеченном снарядами противника помещении он создал из ящиков от патронов и других подручных материалов небольшой уголок. За основу армеец берет обычную липовую кухонную доску. С помощью кусачек выкладывает на ней белым проводом контуры рисунка. Затем заполняет его измельченными цветными проволочками и закрепляет все лаком. Материал для своих произведений военный находит рядом, прямо на позициях. Его иконы украшают дома многих украинских защитников.

«Я нигде этому не учился и делаю это только по зову души. Когда тревожно, когда волнуюсь, я прихожу сюда, мастерю и отдыхаю душой. Впоследствии, когда иконы готовы, дарю их боевым побратимам. Питаю надежду, что они служат ребятам оберегами», – говорит мастер.

Фото: пресс-центр штаба ООС

До начала боевых действий на Донбассе Анатолий был атеистом, но война изменила его мировоззрение и внутренние душевные чувства: «Конечно, сейчас верю. Бывает, иногда думаю, почему я здесь мерзну, а не дома сижу в теплом доме. А ответ очень прост – я мужчина, я оберегать свою семью».

Дома Анатолия ждут любимые женщины – жена, две дочери и трое внучек.