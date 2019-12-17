В чем соблазн для украинских властей договориться с Путиным по Донбассу, – мнение

В 2020 году у украинских властей будет большой соблазн договориться с Россией относительно исков в международных судах, в частности по судебному процессу об авиакатастрофе МН17. Об этом рассказала доктор исторических наук Елена Галкина.

«Украина достаточно успешно представляет свои интересы в международных судах, начиная с газового вопроса, и заканчивая важнейшими делами в Международном уголовном суде и в Международном суде ООН, которые касаются как раз Крыма и Донбасса. Это то, чего не сделала в свое время Грузия. Украина добилась в этом колоссальных успехов», – сказала она.

«Большой соблазн у нынешней власти отказаться от продолжения борьбы взамен на урегулирование отношений с РФ. При том, что Россия предлагает это в отношении Стокгольмского арбитража по газу уже прямым текстом. Уже понятно, что если будут какие-то уступки, то будут и следующие предложения касательно вопросов о преступлениях против человечности, военных преступлений. Это большой соблазн и от решения новой властью этого вопроса будет зависеть судьба Украины как государства и судьба украинской гражданской нации», – считает Галкина.

Эксперт подчеркнула, что одно дело, когда у Грузии по разным причинам не получилось добиться успехов в международных судах, например, перейти к рассмотрению исков по существу, а другое дело – если отказываться от таких достижений, что может быть расценено как предательство украинского общества, которое не хочет мира с РФ на любых условиях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV