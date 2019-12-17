В «ДНР» за выходные в ДТП пострадали 18 человек

На дорогах неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области с 13 по 15 декабря произошло 11 ДТП, в которых 2 человека погибли и 16 травмированы, а также 19 ДТП без пострадавших, в которых поврежден автотранспорт. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП произошло в пятницу, 13 декабря в 19:10 в Ленинском районе Донецка. «31-летний водитель автомобиля Mazda E2200, выезжая задним ходом из внутридворовой территории, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на идущих по тротуару женщину с маленьким ребенком. В результате ДТП 43-летняя женщина и 3-летний ребенок получили травмы», – говорится в сообщении.

В этот же день в 19:30 в Горняцком районе Макеевки 39-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «УАЗ». В результате этого ДТП пострадал водитель автомобиля Jeep.

Еще одна авария произошла в этот день в 20:30 в Советском районе Макеевки. «Водитель автобуса "ПАЗ", осуществлявшего движение по маршруту № 26 ДК "Объединенный – АС Плехановская", не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "ЗАЗ Daewoo". В результате ДТП женщина-водитель автомобиля "ЗАЗ" получила телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Подробности ДТП, в которых погибли 2 человека, не сообщаются. Из соцсетей известно, что смертельная авария, в которой погибли парень и девушка, произошла в Горловке.

Кроме этого, с 13 по 15 декабря в «ДНР» выявили 552 нарушения ПДД, в том числе 46 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.