Мини-бизнес в селах: Как Красный Крест помогает жителям прифронтовой Донетчины (Фото)

В прифронтовой зоне Волновахского района Донецкой области жители десятка сел смогли открыть свой бизнес благодаря специальной программе Международного комитета Красного Креста (МККК). Люди не покинули свои дома во время обстрелов и не только продолжают жить там, но и развивают собственное дело. Они получили гранты и активно ведут свой мини-бизнес.

Так, в прифронтовом поселке Чермалык около года работает сыроварня. Ее хозяйка – Юлия Егортова. Всю продукцию делает исключительно из экологически чистого сырья. Недостатка в нем нет – каждый день коровы дают 100 л молока. На изготовление одной головки сыра уходит около 5 часов, еще минимум 1,5 месяца ждут, когда она созреет. «Образуются большие глазки-дырочки, раздувает ее. Он будет аж 1 марта готов», – рассказывает о технологии производства сыра Юлия.

Во время активных обстрелов ее семья родной поселок не покидала, удалось уберечь и животных. «Выехать нам некуда было. Хозяйство с собой не заберешь – ни в поезд, ни в вагон, поэтому потихоньку стали развиваться сами», – вспоминает женщина.

Начать собственный бизнес семье Егортовых помогла специальная программа МККК. Юлия выиграла грант и купила сыроварню. Почти полгода ушло на обучение, зато теперь она производит 18 видов сыра, а готовый продукт поставляет в Мариуполь.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Семья Никиты Ледовского тоже живет в прифронтовой зоне – в поселке Павлополь. Во время активных обстрелов он с женой и ребенком уехал в Мариуполь, как только стало безопаснее – вернулся и открыл свой коптильный цех.

«Самый главный агрегат – это коптильня, три в одном – холодное и горячее копчение производит. Мы коптим в основном сало и бекон для производства», – говорит он.

О своей коптильне Никита мечтал давно – хотел продолжить семейную традицию. «Этим давным-давно занимался мой дедушка. Я еще с самого детства помню, когда на все праздничные столы он подавал копченое сало, которое не сравнится по вкусу с тем салом, которое мы покупаем в магазине», – отмечает житель Павлополя.

Чтобы научиться всем премудростям копчения, Никита брал уроки у шеф-поваров и прочел около 30 томов специальной литературы. На деньги гранта МККК приобрел коптильню, а сырье покупает у местных фермеров – поддерживает украинского производителя. «Мы хотим создать гастро-мастерскую. Называться она будет "The село", потому что мы находимся в поселке, и будем продвигать локальный продукт, работать только с локальными производителями», – поделился планами Никита.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Программу поддержки прифронтовых сел МККК уже реализовывает в Лебединском, Сопино, Пищевике, Гранитном, Старогнатовке и других населенных пунктах на линии разграничения.

Как рассказала сотрудник МККК Алина Гудко, программа нацелена на помощь людям, которые пострадали в результате боевых действий на Донбассе, что восстановить их доходы. «Если человек заинтересовался, он может подать заявку. Заявка рассматривается, после чего мы приглашает людей на тренинг, где рассказываем, как правильно составить бизнес-план», – сообщила она.

Если составленный бизнес-план набирает определенное количество баллов, представители Красного Креста общаются с претендентами на грант уже лично. После этого МККК принимает решение о выделении финансовой помощи. Меньше чем за год только в Волновахском районе Донетчины гранты по специальной программе Красного Креста получили более 100 семей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»