Снижение цен на бензин: Как долго оно продолжится

Заправиться бензином или дизтопливом стало еще дешевле: за неделю с 9 по 16 декабря цены на заправках упали еще на 18-22 коп./л. А вот автомобильный газ по-прежнему растет в цене. Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали «Сегодня» эксперты: директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. А вот министр экономики Украины Тимофей Милованов уже заявил, что готов принять меры для дальнейшего снижения цен на бензин.

Всю неделю цены на светлые нефтепродукты постоянно снижались. Самое большое удешевление зафиксировано на заправках Луганской области, где нефтепродукты самые дорогие – на 41 коп./л, за декабрь – на 72 коп./л (на 2,5%), самое незначительное – на Сумщине – на 2 коп./л. Теперь самое дешевое топливо не в Сумской области, а в Харьковской, где цены упали на 20-40 коп/л. И, например, А-95 уже стоит там 27,33 грн/л, а в Сумской – 27,63.

Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином по регионам уменьшилась, по А-92 это 7%, было 8% (до 1,95 грн/л, или -24 коп./л.), по А-95 сохранилась на уровне 7% (1,90 грн/л, или -5 коп./л) и по дизелю сохранилась на уровне 6,9% (1,84 грн/л, или -5 коп./л). По автогазу максимальная разница в цене за неделю уменьшилась с 92 коп./л до 83 коп./л , но в процентах это теперь 10% (было 7,7%).

Особо выделим средние цены в Киеве, которые намного выше средних по Украине за счет преимущественного присутствия в столице премиальных брендов. В столице стоимость бензина А-92 теперь 27,65 грн/л (-37 коп/л за неделю), А-95 – 29,37 грн/л (-38 коп/л за неделю), ДТ – 28,56 грн/л (-30 коп/л за неделю), автогаза – 12,90 грн/л (+24 коп/л за неделю).

Цены на А-92. Средняя цена по Украине – 27,39 грн/л (удешевление за неделю -0,18 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,40 грн/л (удешевление за неделю -0,41 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,45 грн/л (удешевление за неделю -0,20 грн/л).

Цены на А-95. Средняя цена по Украине – 28,40 грн/л (удешевление за неделю -0,22 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 29,23 грн/л (удешевление за неделю -0,31 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 27,33 грн/л (удешевление за неделю -0,39 грн/л).

Цены на ДТ. Средняя цена по Украине – 27,85 грн/л (удешевление за неделю -0,2 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,94 грн/л (удешевление за неделю -0,41 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,69 грн/л (удешевление за неделю -0,36 грн/л).

Цены на LPG. Средняя цена по Украине – 12,57 грн/л (подорожание за неделю +0,16 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 13,10 грн/л (подорожание за неделю +0,20 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 12,27 грн/л (подорожание за неделю +0,34 грн/л). Кстати, неделю назад самый дешевый газ был на Харьковщине – 11,98 грн/л, теперь он по 12,32 грн/л.

Почему бензин и ДТ дешевеют, а LPG дорожает. Как видим, прогнозы экспертов о том, что в декабре бензин и дизтопливо упадут в цене до 1 грн/л, сбылись: максимальное снижение составило 71 коп./л. По словам аналитиков, причины снижения цен на светлые нефтепродукты остались прежними: длительное устойчивое укрепление гривни к доллару и вмешательство Антимонопольного комитета, который, напомним, 5 декабря направил трейдерам обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо в течение 10 дней.

По данным Нацбанка, гривня постоянно укрепляется по отношению к доллару третий месяц: на 16 декабря курс составил 23,5 грн/долл., или на 9,2% выше, чем в октябре. Это создало потенциал для снижения цен на топливо примерно на 5% (1,3-1,5 грн/л в зависимости от вида и качества), но такого снижения пока на ценниках не видно.

То, что цены будут падать, подтвердил Геннадий Рябцев: «Только за счет укрепления гривни бензин в крупном опте (ж/д цистерна и более) подешевел на 350-400 грн/т, дизтопливо – на 300 грн/т, что дало возможность трейдерам начать снижение цен в рознице, но потенциал еще не исчерпан».

А вот с сжиженным газом тенденция противоположная: он растет в цене за счет снижения объемов его предложения в опте. Впрочем, до ценников на стелах в декабре 2018 года далеко, тогда, по данным консалтинговой группы «А-95», литр автогаза стоил 14,97 грн/л, но при этом дешевел на 40-50 коп./л в неделю.

Что может измениться за неделю. Оба эксперта уверены, что бензин и дизель продолжат дешеветь.

«Цены ожидаемо снижаются, сохраняя потенциал для дальнейшего падения. Основная причина – продолжающееся усиление курса гривни. Сыграли свою роль и консультации с министром экономики Тимофеем Миловановым и премьером Алексеем Гончаруком, в ходе которых участники рынка донесли информацию об угрожающих масштабах теневого рынка. Именно с ним связаны трансформации в ценах. Объемы продаж перемещаются из цивилизованного сектора в нелегальный, в связи с чем легальным операторам для сохранения бизнеса необходимо увеличивать наценку. Премьер-министр пообещал создать межведомственную рабочую группу для решения этого вопроса», – резюмировал Сергей Куюн.

По его прогнозам, в декабре еще есть потенциал снижения цен на бензин и дизтопливо на 1 гривню на литре. То есть к Новому году можно ожидать, что цена бензина А-92 может опуститься даже до 26,5 грн/л, А-95 – до 27,5 грн/л, дизтоплива – до 26,8 грн/л.

Подорожание автогаза должно, как минимум, замедлиться. Причина – возобновятся еженедельные аукционы по продаже сжиженного газа украинского производства. Из-за бюрократических проволочек, вызванных передачей ответственности за их организацию от Минэкономразвития к Минэкоэнерго, не состоялись три плановых аукциона – 27 ноября, 5 и 12 декабря. В итоге рынок недополучил около 9 тыс. т сжиженного газа (примерно 6% ежемесячного потребления). Теперь ситуация должна улучшиться.