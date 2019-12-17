Ключевой этап: Посол Франции рассказал об ожиданиях от работы ТКГ

Итоги работы участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ), запланированные на 18 декабря в Минске, покажут, удалось ли достичь прогресса лидерам Нормандского формата в переговорах по Донбассу. Об этом в интервью агентству «Интерфакс – Украина» заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Отвечая на вопрос, что международное сообщество может сделать, чтобы заставить Россию повлиять на «Л-ДНР» для прекращения огня на Донбассе, дипломат сказал следующее: «Мы имеем Минские соглашения, в рамках которых роль России определена, она присутствует в процессе. И с нашей точки зрения, именно ей предстоит сделать необходимое, воспользоваться возможностью влияния на сторону, о которой вы говорите, чтобы принудить их к этому. Мы, со своей стороны, не имеем таких прямых выходов, чтобы сделать это».

«Ключевым в этом аспекте будет следующий этап, который запланирован в Минске 18 декабря, где соберется Трехсторонняя группа, и это уже будет случаем увидеть, имеет ли место изменение позиций со стороны той или иной вовлеченной в процесс стороны. В связи с этим хотел бы отметить большую роль, которую имеет и будет играть в дальнейшем непосредственно в зоне конфликта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ», – заявил Понсен.

«Встреча в Минске будет также важна, учитывая то, что речь [в Нормандском формате] шла, в частности, о трех новых зонах для разведения, которые будут определены именно в рамках Трехсторонней контактной группы», – добавил посол Франции.

Этьен де Понсен также считает важным фактом то, что во время саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание «красных линий», существующих для Украины.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что на переговорах в Нормандском формате участники договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят увидеть, можно ли рассчитывать на прогресс в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.